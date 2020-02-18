У школы он домогался до несовершеннолетней

Во Владимире завершилось расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя, обвиняемого в домогательствах до несовершеннолетних девочек, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.6 ноября 2019 года около школы №25 обвиняемый напал на 15-летнюю девочку и совершил в её отношении развратные действия. Школьница оказала сопротивление, и насильник убежал.Следователи задержали его в кратчайшие сроки, как выяснилось, что обвиняемый уже не в первый раз домогается до малолетних. Ранее на улице Проспект Строитеоей он также приставал к несовершеннолетней. Уголовное дело направлено в суд.