18.02.2020

2020-02-18 14:45:03

Во Владимире помнят основателя прославленной музыкальной школы

Cтарейшая музыкальная школа №1 в областном центре носит имя выдающегося композитора, учёного-музыковеда и пианиста Сергея Ивановича Танеева. Было почётно носить звание «юного танеевца», имя Танеева глубоко любимо и чтимо многими поколениями музыкантов. Но почему школа, которую основал другой уважаемый музыкант – Пётр Алексеевич Ставровский – носит не его имя?

Ответить на это помогут сведения и документы, которые отыскала во владимирском архиве преподаватель нынешней ДМШ№1 Галина Евгеньевна Колобовникова.

Музыкальная провинция

Владимир начала 20-го века не совсем уж тихая провинция, какой её можно себе представить. В городе были гимназии, училища, семинарии, театр, кинотеатр, библиотека, музей. На гастроли из других городов приезжали артисты. Большая роль в развитии культурной жизни города принадлежит Алексею Евграфовичу Ставровскому.

Он был первым регентом архиерейского хора в свято - Успенском кафедральном соборе, который, задумайтесь(!) 50 лет проработал в этой должности. Это был музыкальный гигант – дирижёр, композитор, преподавал во всех музыкальных заведениях города. Был музыкальным просветителем, давал ежегодные концерты со своим хором в зале дворянского собрания.

И именно в этой семье в 1887 году появился будущий основатель первой музыкальной школы – Пётр Алексеевич. С детства он был окружен заботой матери Веры Леонидовны и старшей сестры Марии. Музыкальная атмосфера в семье, друзья, всё это способствовало тому, что у Петра рано раскрылись музыкальные способности.

В 1898 году Пётр поступил во Владимирское духовное училище, а в 1903 году стал студентом Владимирской семинарии. Там он обучался пению у Федора Васильевича Радиксона, имевшего аттестат Придворной певческой капеллы, и у Николая Михайловича Соловьева – знатока церковного пения. Отец учил его игре на скрипке и дирижированию.

Петр прекрасно пел, присутствовал на репетициях архиерейского хора у своего отца, помогал певчим с разучиванием партий. В 1907 году Петр поступает в Московскую консерваторию на две специальности – теория музыки и тромбон.

«Желая идти навстречу обществу»

В мае 1912 года он окончил консерваторию по педагогическому отделению класса теории музыки и получил звание свободного художника.

В архивном отделе московской консерватории сохранилась копия его диплома. После окончания консерватории Ставровский вернулся в родной город, где его ждала семья – жена Мария Григорьевна, сын Арсений. Он женился, будучи студентом, в 1909 году, а в 1910 у молодой четы родился сын.

Еще будучи студентом, он подаёт прошение на имя губернатора Ивана Николаевича Сазонова об открытии музыкальной школы. Интересно само прошение: «Желая идти навстречу обществу, имеющему потребность приобретения знаний в области музыки и пения, я намерен учредить в городе Владимире музыкальную школу, на открытие которой и имею честь просить Вашего превосходительства».

Он даже разработал Устав школы «Музыкальная школа имеет цель давать учащимся серьёзное музыкальное образование». Он пишет о предметах, которые будут в школе, выделяет основные и вспомогательные. Основные – фортепиано, скрипка, пение сольное и хоровое. Вспомогательные – сольфеджио, теория и история музыки.

Далее, предполагалось не менее одного раза в месяц проводить музыкальные вечера-концерты для проверки обучения и знаний учащихся. Принимались все желающие, мужчины, женщины и дети, не моложе 7 лет. Даже для работающих людей были предусмотрены специальные условия, расписание и время для занятий.

По окончании школы должны были выдаваться свидетельства двух видов – первого разряда (с отличием и хорошие оценки) и второго разряда (удовлетворительные оценки).

Сам учебный год продолжался 8 месяцев с 1 сентября по 1 мая. Оговаривалась плата за обучение от 60 до 80 рублей, и платить надо было за полгода вперёд. Вывеска гласила «музыкальная школа свободного художника П.А.Ставровского». Имелась печать.

Губернатор прошение подписал. А И буквально через три дня - 16 июня 1912 года - в городе появилось объявление : «1 сентября открывает свои занятия музыкальная школа свободного художника Ставровского… В состав преподавательского персонала приглашены лица с высшим музыкальным образованием. Занятия будут вестись под наблюдением профессоров московской императорской консерватории».

Под крылом Императорского общества

Справедливости ради, надо сказать, что до Петра Ставровского во Владимире были частные музыкальные школы. Например, школа Селивановой Ольги Николаевны. В газете «Старый владимирец» в 1911 году было объявление о том, что открывается школа преподавателя Селивановой по классу фортепиано, закончившей московскую консерваторию в классе Игумнова. Позднее, в 12 году о том, что там открывается класс скрипки.

Ставровского отличал фундаментальный подход к образованию, где были и теоретические дисциплины, и три основных специальности, и выдача свидетельств. В уставе школы было оговорено 5-летнее обучение. Но! Первый выпуск состоялся уже в 14 году. Это потому, что среди учеников были люди уже подготовленные, бравшие частные уроки или те, кто был на домашнем обучении.

Конечно, с открытием школы музыкальная жизнь Владимира стала весьма интересной и разнообразной. В школе Ставровского учились молодые люди и барышни из хороших семей – дворянских, купеческих, мещанских. Учиться в школе Ставровского означало принадлежать к определенному уровню культуры. И по просьбе жителей в 1914 году школа была присоединена к «Императорскому российскому музыкальному обществу» (ИРМО). И так она просуществовала до революции 1917 года.

Первоначально в 12-13 годах 20 века школа располагалась в доме Бережкова на Б.Нижегородской улице. (Евгений Бережков - отец Евгений в монашестве - был ректором владимирской семинарии.) Это был двухэтажный полукаменный дом. Потом в 14 году она переехала в дом госпожи Вострухиной на улице Б.Московской, сейчас дом №26 (там, где раньше была булочная, магазин «Сударь», сейчас «Подарки»). В этом здании школа существовала довольно долго, даже после революции, занимала 3 этаж.

Осужден и расстрелян

К сожалению, судьба Петра Ставровского сложилась весьма трагично. Все, кто по рождению не принадлежал к рабоче-крестьянскому классу, были под подозрением. В стране начались процессы над врагами народа. Образованный, талантливый Пётр Ставровский не вписывался в окружающую его жизнь.

17 декабря 1937 года в городе Горьком Петра Алексеевича Ставровского арестовали по обвинению в шпионской деятельности в пользу буржуазной Польши и приговорили к высшей мере наказания. 27 января 1938 года его расстреляли. Он похоронен на Князь - Владимирском кладбище. Спустя много лет, 17 марта 1956 года постановлением Народного комиссара внутренних дел дело Ставровского было прекращено в связи «с отсутствием состава преступления».

В том же 1956 году, в год 100-летия со дня рождения С.И.Танеева, любимому детищу Ставровского было присвоено имя другого великого земляка.

Яна Тарасова Радио России – Владимир