Были задержаны 28 человек

Во Владимирской области полицейские провели рейд по выявлению притонов, в результате которого были задержаны 28 человек, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Сотрудники органов наведались более чем в 150 мест. По месту жительства были проверены 400 ранее судимых человек. Было составлено 18 протоколов об административных нарушениях, а также возбуждено 6 уголовных дел за организацию притонов.Так, например, пойдёт под суд 37-летний ранее судимый житель Коврова. Оказалось, что у него дома собираются наркоманы для употребления различных веществ. Дома у задержанного обнаружили много шприцов, бутылок и металлическую тарелку с остатками дезоморфина и метадона.