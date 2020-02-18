Предстоящий автосалон в Женеве хоть и будет проигнорирован некоторыми производителями, для Volkswagen станет местом официального расширения семейства Golf восьмого поколения. И одну из запланированных премьер компания уже начала рассекречивать.

Предстоящий автосалон в Женеве хоть и будет проигнорирован некоторыми производителями, для Volkswagen станет местом официального расширения семейства Golf восьмого поколения. И одну из запланированных премьер компания уже начала рассекречивать.Новый Volkswagen Golf GTD, как и десятилетия до этого, возглавит дизельную линейку нынешних "Гольфов". Утверждается, что двигатель, спроектированный специально для новинки, окажется одним из самых чистых ДВС в мире: таким способом Volkswagen пытается избавиться от эха "дизельгейта", которое до сих пор нет-нет, да и прозвучит.Добиться этого удалось за счет оптимизации системы очистки отработавших газов и применения технологии двойного впрыска мочевины AdBlue. Характеристики мотора пока официально не раскрываются, но весьма высока вероятность, что он окажется заметно мощнее и тяговитее предшественника, несмотря на подгонку под экологические стандарты.Официально обещана пока только "уверенная динамика". Между тем, согласно ранним утечкам, двухлитровый агрегат на "тяжелом топливе", который установят на Golf GTD, сможет развивать чуть более 200 л.с., то есть окажется на полтора десятка "лошадей" мощнее аналогичного мотора "Гольфа" седьмого поколения.Предполагается, что в рамках Женевского автосалона премьеру справит и новая версия культового Golf GTI. По неподтвержденным данным, для нее разработаны сразу две версии бензинового двигателя с турбонаддувом объемом 2,0 л с отдачей 240 и 290 л.с. Вероятнее всего, все секреты касательно своих хот-хэтчей Volkswagen раскроет уже 3 марта.