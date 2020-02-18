За 20 лет присутствия в Афганистане американцы не сделали ничего для решения социальных вопросов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой нижней палаты парламента исламской республики Миром Рахманом Рахмани.
За 20 лет присутствия в Афганистане американцы не сделали ничего для решения социальных вопросов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой нижней палаты парламента исламской республики Миром Рахманом Рахмани.
В этом году исполнится 20 лет военного пребывания США в
Афганистане, и за эти годы количество нарколабораторий в республике увеличилось
почти в 200 раз, отметил Володин. Он предложил афганским коллегам подвести
итоги присутствия Соединенных Штатов.
"Какое количество предприятий размещено на территории
Афганистана, насколько увеличилось количество объектов здравоохранения, какие
образовательные проекты реализуются", – сказал Володин.
Он напомнил, что Вашингтон тратит на операции в исламской
республике около 38 миллиардов долларов ежегодно. Данные средства идут на
размещение войск Соединенных Штатов в Афганистане, отметил Мир Рахман Рахмани.
Парламентарий предложил наладить сотрудничество комитетов по
безопасности парламентов двух стран. За взаимодействие законодательных органов
России и Афганистана будет отвечать зампред Госдумы Алексей Гордеев, сказал
Вячеслав Володин.
Тему борьбы с наркоторговлей он назвал приоритетной. "Для
нас крайне важно объединить усилия, чтобы бороться против терроризма, делать
все для недопущения распространения наркотиков", – сказал председатель нижней
палаты.