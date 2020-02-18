За 20 лет присутствия в Афганистане американцы не сделали ничего для решения социальных вопросов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой нижней палаты парламента исламской республики Миром Рахманом Рахмани.

За 20 лет присутствия в Афганистане американцы не сделали ничего для решения социальных вопросов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой нижней палаты парламента исламской республики Миром Рахманом Рахмани.В этом году исполнится 20 лет военного пребывания США вАфганистане, и за эти годы количество нарколабораторий в республике увеличилосьпочти в 200 раз, отметил Володин. Он предложил афганским коллегам подвестиитоги присутствия Соединенных Штатов."Какое количество предприятий размещено на территорииАфганистана, насколько увеличилось количество объектов здравоохранения, какиеобразовательные проекты реализуются", – сказал Володин.Он напомнил, что Вашингтон тратит на операции в исламскойреспублике около 38 миллиардов долларов ежегодно. Данные средства идут наразмещение войск Соединенных Штатов в Афганистане, отметил Мир Рахман Рахмани.Парламентарий предложил наладить сотрудничество комитетов побезопасности парламентов двух стран. За взаимодействие законодательных органовРоссии и Афганистана будет отвечать зампред Госдумы Алексей Гордеев, сказалВячеслав Володин.Тему борьбы с наркоторговлей он назвал приоритетной. "Длянас крайне важно объединить усилия, чтобы бороться против терроризма, делатьвсе для недопущения распространения наркотиков", – сказал председатель нижнейпалаты.