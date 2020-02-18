Своей деятельностью правозащитница Елизавета Глинка показала миру пример милосердия и добра, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии выставки, посвященной доктору Лизе. Председатель нижней палаты призвал сделать все возможное для сохранения памяти о правозащитнице.

Своей деятельностью правозащитница Елизавета Глинка показала миру пример милосердия и добра, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии выставки, посвященной доктору Лизе. Председатель нижней палаты призвал сделать все возможное для сохранения памяти о правозащитнице.Во вторник, 18 февраля, на Охотном Ряду прошли мероприятия в память о Елизавете Глинке. Депутаты ознакомились с фотовыставкой "Доктор Лиза: "Я всегда на стороне слабого".В мероприятиях приняли участие глава благотворительного фонда "Доктор Лиза" Наталья Авилова и супруг правозащитницы Глеб Глинка. По их словам, Елизавета Глинка всю себя отдавала работе, часто ставя в ущерб собственные интересы. Так, по средам правозащитница ездила на Павелецкий вокзал кормить бездомных.Доктор Лиза сделал многое для того, чтобы мир менялся к лучшему, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Она учила нас милосердию и добру, поэтому сегодня, когда мы вспоминаем Елизавету Глинку, мы вспоминаем ее дела, что она сделала для людей, общества, для нашей страны" – подчеркнул законодатель.Он отметил, что доктору Лизе и ее фонду помогали многие депутаты. "Нам важно сделать все, чтобы память о ней жила", – сказал Володин. Спикер выразил надежду, что число последователей Елизаветы Глинки будет увеличиваться. После выставки в Госдуме прошел закрытый показ фильма, посвященного доктору Лизе.Елизавета Глинка в 2007 году основала общественную организацию для помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Правозащитника погибла в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года. Чтобы продолжить ее дело, друзья и соратники учредили фонд "Доктор Лиза".