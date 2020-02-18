18.02.2020

2020-02-18 19:00:05

Воспитанники детских домов Владимирской области выявляли самого ловкого и сильного

Спортивный праздник в честь Дня защитника Отечества прошел сегодня в Суздальском районе. Планировались катание с гор, снежные состязания, но погода подвела. Правда, детям - воспитанникам детских домов - это не испортило настроение.

Даже растаявший снег не испортил настроения. На празднике в честь Дня защитника Отечества на лыжном склоне в Суздальский район собралось более двухсот ребят со всей области.

Игорь Цыкин, зампредседателя ВРО общества "Динамо": «10 лет подряд проводим для воспитанников детдомов и школ-интернатов спортивный праздник, который посвящен Дню защитника Отечества, 8 марта и заодно проводы зимы. Это, наверное, самое любимое мероприятие, где дети все могут собраться из детских домов, пообщаться, потанцевать, попеть и получить бурю положительных эмоций»,

Но самое главное - общение с настоящими героями. Организаторы праздника постарались познакомить ребят с теми, на кого можно равняться по жизни. Один из них Юрий Громов. За плечами подполковника - боевые действия в Афганистане и на Кавказе. Был дважды ранен. Среди боевых наград - Орден Красной звезды и медаль"За отвагу".

Юрий Громов, ветеран боевых действий: «Я очень люблю детей и как бы исторически понимаю, что я то поколение, которое на пороге того, чтобы уйти, а следующее поколение после нас - это они! Поэтому я занимаюсь самоотверженно, как говорится попыткой воспитания».

Сладкий стол, спортивные соревнования по бильярду, шахматам, шашкам, дартсу, конкурсы самодеятельности. Костя Гузебаев из Лухтоновской школы - впервые в развлекательном центре. Для 10 летнего мальчишки - это целое приключение.

Костя Гузебаев, воспитанник Лухтоновской детской коррекционной школы-интерната: «Вот здесь вот это! Много еды и еще не надо уроки учить, еще можно купить что-нибудь еще . Тут можно отдохнуть!»

В такой среде и воспитывается здоровое поколение, считают Екатерина Эммануилиди и Светлана Захарова. Девушки более 4 лет помогают ребятам из детдомов и кризисных центров области. Проводят мастер-классы, учат различным профессиям.

Надежда Захарова, руководитель проекта "Друг за другом" АНО "Здоровое поколение": «У нас реальный проект, который поддерживает Фонд детских грантов более 3 раз, и эта программа выстроила занятия систематически. Духовно-нравственные ценности - это самое главное для нас фундамент, дальше идут социальные навыки. Мы хотим их научить как просто в жизни жить, работать, учиться».

Завершился праздник вручением подарков и призов. Победители спортивных конкурсов получили книги. Их авторы - выдающиеся футболисты и хоккеисты, которые в разные годы выступали "Динамо". Для мальчишек - это тоже пример для подражания.

Вера Куликова, Александр Чунаев

«Вести-Владимир»

