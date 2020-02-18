Племянник британской королевы Давид Армстронг-Джонс объявил о разводе со своей женой Сереной Стэнхоуп. Супруги прожили в браке 26 лет, сообщает со ссылкой на зарубежный таблоид
The ..
Племянник британской королевы Давид Армстронг-Джонс объявил о разводе со своей женой Сереной Стэнхоуп. Супруги прожили в браке 26 лет, сообщает "" со ссылкой на зарубежный таблоид
The Mirror.
Причина разрыва не разглашается. Племянник Елизаветы II попросил журналистов уважать его частную жизнь и неприкосновенность семьи.
Напомним, 11 февраля о расставании с женой сообщил старший внук монарха Питер Филлипс. Инициатором развода выступила его супруга Отэм Келли. Бывшие возлюбленные пообещали сохранить дружеские отношения ради совместного воспитания двоих детей.