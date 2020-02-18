18.02.2020

2020-02-18 12:35:30

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (05(9702) от 18 февраля 2020 года).

РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН

Делегация из Республики Беларусь во главе с начальником ГУВД Мингорисполкома генерал­майором милиции Иваном Кубраковым посетила подразделения московской полиции. Читайте на странице 2.



ВНИМАНИЕ ОБУЧЕНИЮ

В УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве прошёл учебно­методический сбор с руководителями и инструкторами подразделений главка, ответственными за организацию профессиональной служебной и физической подготовки. Читайте на странице 2.



АПЛОДИСМЕНТЫ ЗА ПРОФИЛАКТИКУ

К половине восьмого вечера в актовом зале управы Алтуфьевского района (СВАО) уже яблоку негде было упасть. Интерес у публики к отчёту работы четверых участковых участкового пункта полиции № 76 (Инженерная улица, 15) за 2019 год был такой, что впору сравнивать это событие с премьерой в Большом театре: и там и там места нарасхват. Продолжение на странице 3.



«В ОДНОМ МИКРОРАЙОНЕ»

Район, прилегающий к Киевскому вокзалу… Уже одно это определяет его как весьма непростой и причисляемый к категории проблемных. Читайте на странице 3.



НА РАБОТУ — КАК НА ПРАЗДНИК

ОМВД России по району Коньково признан лучшим в Москве по итогам прошлого года среди отделов 1-й группы. Корреспонденты «Петровки, 38» побывали в подразделении и, так сказать, из первых уст, от начальника отдела подполковника полиции Андрея ПЕТРУШИНА узнали о наиболее интересных делах в его работе. Подробности читайте на странице 4.



КОГДА ВОЛНУЕТСЯ СЕРДЦЕ

О ветеране Великой Отечественной войны, бывшем танкисте Герое Советского Союза старшине Николае Богатове рассказала его правнучка Елизавета Богатова, которая трудится в пресс-службе УВД по Восточному административному округу. Читайте на странице 5.



РОЖДЕНИЕ НОВОЙ АРМИИ

День защитника Отечества был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвёртой годовщине Красной армии. Эта дата отмечалась как День Красной армии, а с 1946 года — День Советской армии. С 1949 по 1992 год праздник именовался — День Советской армии и Военно-морского флота. Читайте на странице 5.



НА СТРАЖЕ СПОКОЙСТВИЯ

В преддверии 63-й годовщины образования 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве корреспондент «Петровки, 38» побеседовала с командиром подразделения подполковником полиции Андреем ПОЛЯНСКИМ. Продолжение на странице 6.



КАК ПОЛИЦЕЙСКИЙ СТАЛ «ДИПЛОМАТОМ»

Воспитание личного состава является одной из приоритетных задач в работе подразделений полиции. И судя по тому, как много в столичном правоохранительном главке достойных представителей профессии, эта задача решается успешно. Читайте на странице 7.



О СТАНОВЛЕНИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

История 2-го оперативного полка берёт своё начало в 1957 году. Тогда руководство МВД СССР в условиях сокращения части кавалерии приняло решение о создании оперативного механизированного полка милиции, сотрудникам которого поручалось патрулирование улиц Москвы на мотоциклах. Продолжение на странице 7.



НАДЁЖНАЯ ОПОРА МОЛОДЫМ

Ветеранская организация 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве образована в 1982 году. Целями её деятельности является оказание материальной, медицинской и моральной помощи и поддержки пенсионерам подразделения. Читайте на странице 7.



МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ...

Накануне профессионального праздника сотрудников подразделения Министерства внутренних дел Российской Федерации, отвечающих за обеспечение правопорядка на транспорте, наши корреспонденты отправились в небольшое путешествие. Продолжение на странице 8.



КАДРЫ — НАШЕ ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО

Центр профессиональной подготовки Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу ведёт свою историю с 1966 года, когда в Люблино был открыт Учебный пункт Управления транспортной милиции на Московской железной дороге. Читайте на странице 9.



ИНДИКАТОР ПОПРОШАЙНИЧЕСТВА

Начавшаяся в советском государстве в середине 1980-х годов так называемая перестройка привела, мягко говоря, ко многим негативным процессам в том числе и в социальной сфере, включая и резкое ухудшение материального положения подавляющей части населения. Читайте на странице 11.



РЕЙД НА ТАГАНКЕ

Утром правоохранители из ОМВД России по Таганскому району (ЦАО Москвы) начинают патрулирование, точнее — рейд по обслуживаемой территории. На сей раз главным объектом этого профилактического мероприятия являются, как их зовут в простонародье, попрошайки. Подробности читайте на странице 11.



ЭФФЕКТ ЦЕЛЕВОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Надо напомнить, что за совершение противоправных деяний, связанных с вовлечением (несовершеннолетнего) в попрошайничество и занятием им, предусмотрена соответствующая уголовная или административная ответственность. Читайте на странице 11.



ПАРЕНЬ ИЗ ВЗВОДА РАЗВЕДКИ

Жизнь и судьба Героя Советского Союза Сергея Ивановича Бочарова не укладываются в стандартные рамки. На боевом счету у двадцатилетнего фронтовика-разведчика одних только добытых им «языков» было 125 человек. Он прошёл через самый страшный ад войны. Три серьёзных ранения. Побег из плена. Читайте на странице 12.



НЕУЁМНЫЙ

— А ну-ка покажись, какой ты из себя? — Член Военного совета — начальник Политического управления Бакинского округа ПВО вышел из-за своего огромного стола и пошёл навстречу секретарю комитета комсомола зенитного артиллерийского полка лейтенанту Дмитрию Савельеву. Читайте на странице 12.



МОСКВА, СПАЛЁННАЯ ПОЖАРОМ…

Будущий обер-полицмейстер Москвы Пётр Алексеевич Ивашкин родился в селе Горелки Тульского уезда Тульской губернии 7 мая 1762 года в семье владельцев Горелок — поручика лейб-гвардии Измайловского полка Алексея Ивановича Ивашкина и его супруги, поручицы того же полка Анастасии Ильиничны (в девичестве Желябужской). Продолжение на странице 13.



ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ПОПЕНЧЕНКО

Он был лучшим боксёром Олимпиады в Токио. Слава его была необыкновенна. Двукратный чемпион Европы (1963, 1965), шестикратный чемпион СССР (1960—1965), заслуженный мастер спорта СССР, выдающийся боксёр СССР, единственный советский боксёр — обладатель Кубка Вэла Баркера. Читайте на странице 14.



ОПАЛА ДОЛГОРУКИХ

На страницах газеты «Петровка, 38» мы рассказывали о падении князей Долгоруких. Опала настала вслед за смертью императора Петра II и восхождением на престол Анны Иоанновны. Период её правления (1730—1740) историки назвали «бироновщиной» в силу возвышения при императрице герцога Эрнста Бирона. Продолжение на странице 14.



СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ В СТОЛИЦЕ

В рамках традиционной Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант», приуроченной ко Дню российского студенчества, в округах столицы учащиеся колледжей и школ города познакомились с работой московских полицейских. Подробности читайте на странице 15.



АЛЛИЛУЙЯ ЛЮБВИ!

Интерпретация произведения «Юнона и Авось» была представлена в Культурном центре Главного управления МВД России по г. Москве. Продолжение на странице 15.



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