Специалисты выяснили, что гормон поцелуев позволяет повысить половое влечение мужчин. Он также может помочь справиться с другими психосексуальными расстройствами.

Гормон под названием кисс-пептин (kisspeptin) усиливает активность областей мозга, которые связаны с сексуальным влечением. К таким выводам пришла группа учёных из Имперского колледжа Лондона. Как показали специалисты, гормон может стать эффективным средством лечения низкого либидо и других психосексуальных расстройств.Кисс-пептин, также известный как "гормон поцелуев", был впервые обнаружен в середине 90-х годов прошлого столетия. В 2003 году было проведено несколько значимых исследований, которые показали, что кисс-пептин играет важную роль в регуляции репродуктивных функций человека, особенно в период полового созревания.В 2017 году исследователи из Имперского колледжа Лондона изучили роль "гормона поцелуев" в процессах мозга, связанных с эмоциями и сексуальным возбуждением. Для этого они ввели в организм нескольких мужчин кисс-пептин посредством внутривенного вливания. Последующее МРТ-сканирование помогло изучить влияние этого гормона на активность областей мозга при просмотре изображений пар.Выяснилось, что кисс-пептин усиливает активность в областях мозга, "включающихся" в романтические моменты и в моменты сексуального возбуждения.Некоторое время назад учёные из Великобритании пригласили принять участие в исследовании 33 здоровых молодых человека, которым на протяжении 75 минут вводили кисс-пептин или плацебо. Во время последовавшего МРТ-сканирования испытуемые проходили обонятельный тест (использовались популярные женские духи) и тест на привлекательность лиц. Мужчин просили оценить фотографии женщин с точки зрения привлекательности.Выяснилось, что введение в организм кисс-пептина усиливает реакцию мозга на "женский" запах в нескольких ключевых компонентах лимбической системы, которые участвуют в обонятельной обработке. Более того, эти же области мозга участвуют в стимуляции сексуального возбуждения.Введение кисс-пептина также приводило к любопытному неврологическому эффекту во время эксперимента со снимками. Вместо активации лимбических систем исследователи наблюдали повышенную активность в некоторых префронтальных областях мозга, которые, как известно, отвечают за восприятие красоты лица.Кроме того, исследование показало, что гормон был наиболее эффективен в случае мужчин с низким либидо. Это указывает на терапевтический потенциал кисс-пептина как средства лечения мужчин с этим состоянием и другими психосексуальными расстройствами."Психосексуальные расстройства серьёзно сказываются на самочувствии и могут быть крайне неприятными не только для самих мужчин, но и для их партнёрш. Наше исследование показывает, что кисс-пептин может стимулировать мозговую активность, связанную с половым влечением", — говорит соавтор работы доктор Александр Комнинос (Alexander Comninos).Важно отметить, что сексуальные реакции человека невероятно сложны и регулируются широким спектром факторов: от языка тела до других гормональных компонентов. Разумеется, кисс-пептин не может выступать единственным фактором, который в одиночку контролирует сексуальное возбуждение в головном мозге.Тем не менее эффекты, отмеченные в этих исследованиях, значительны. А для мужчин, страдающих от низкого либидо, эффект от киссептина может быть сродни "психической виагре", усиливающей активность в областях мозга, связанных с возбуждением и влечением.В дальнейшем учёные хотели бы изучить влияние "гормона поцелуев" на мужчин с низким либидо, а также на женщин.Научная статья по итогам исследования опубликована в издании JCI Insight.Ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как повысить потенцию при помощи простой добавки к пище, как исследователи научились включать и выключать либидо при помощи магнитной стимуляции, а также о том, как дофамин помог восстановить сексуальное влечение у стареющих плодовых мух.Оставайтесь в курсе последних новостей науки, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Twitter, "Одноклассники". Есть мы и в Яндекс.Дзене.