Прокуратура Новомосковского административного округа Москвы направила в суд дело в отношении жительницы столицы, которая во время поездки на автомобиле каршеринга посадила за руль своего сына.

Прокуратура Новомосковского административного округа Москвы направила в суд дело в отношении жительницы столицы, которая во время поездки на автомобиле каршеринга посадила за руль своего сына. Нарушительница обвиняется по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий" УК РФ, сообщает РИА Новости.Инцидент произошел еще в конце января. Следователи установили, что женщина, находясь под воздействием алкоголя, посадила на свои колени сына 2011 года рождения и позволила ему управлять рулем во время движения. При этом на заднем сидении находился еще один ребенок.Свою вину обвиняемая полностью признала и раскаялась в содеянном. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.