Житель Сочи залез в опечатанную после смерти хозяйки квартиру и умер в помещении. По данным сайта Комсомольская правда, жильцы дома почувствовали неприятный запах и предположили, что в ..

Житель Сочи залез в опечатанную после смерти хозяйки квартиру и умер в помещении. По данным сайта "Комсомольская правда", жильцы дома почувствовали неприятный запах и предположили, что в подвале умерла кошка.Источник смрада нашли в квартире, в которой раньше жила пожилая женщина. Правоохранители установили, что труп мужчины пролежал там около недели. Умершему было 43 года. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.