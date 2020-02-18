Актриса из Уганды Никита Перл Валигва скончалась на 16-м году жизни. Причиной смерти стала злокачественная опухоль мозга. Страшный диагноз девушке поставили еще в 2016 году. Через год медики ..

Актриса из Уганды Никита Перл Валигва скончалась на 16-м году жизни. Причиной смерти стала злокачественная опухоль мозга.Страшный диагноз девушке поставили еще в 2016 году. Через год медики сообщили о ремиссии, и артистка смогла вновь ходить в школу. Однако в 2019 году у звезды вновь обнаружили рак.Напомним, Никита Валигва прославилась благодаря роли Глории в картине студии Disney "Королева из Катве". Фильм повествует о шахматистке из Уганды Фионе Мутеси, передает "".