По предварительным данным, водитель Тойоты Лэнд Крузер въехал в стоявший на обочине Мерседес.

В результате серьёзной автоаварии в Александровском районе погиб человек. ДТП произошло накануне вечером на 102 километре трассы М-8.По предварительным данным, водитель "Тойоты Лэнд Крузер" въехал в стоявший на обочине "Мерседес". В результате столкновения 51-летний мужчина, управлявший внедорожником - погиб, его 31-летний пассажир получил незначительные травмы.А в Гусь-Хрустальном районе столкнулись ВАЗовская семёрка и ещё один "Мерседес". Как сообщили в региональном ГИБДД, иномарка не предоставила преимущество проезда. Здесь обошлось без жертв, но для деблокировки пострадавших понадобилась помощь спасателей. С многочисленными травмами водитель и пассажир отечественной легковушки были доставлены в больницу.