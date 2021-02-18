После совершения преступления обвиняемый скрылся, однако вечером того же дня добровольного сдался сотрудникам полиции.

Во Владимирской области вынесли приговор 23-летнему молодому человеку. Он признан судом виновным в убийстве.Установлено, что около 12 часов 10 сентября 2020 года мужчины распивали спиртные напитки. В какое-то время между ними произошла ссора. На фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений обвиняемый нанес ножом один удар в шею знакомого. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.После совершения преступления обвиняемый скрылся с места происшествия, однако вечером того же дня добровольного сдался сотрудникам полиции на территории Киржачского района.С учетом всех обстоятельств уголовного дела суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.