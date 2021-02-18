Противоправная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Владимирской области.

Во Владимире вынесли приговор 56-летнему безработному жителю Владимира. Противоправная деятельность, связанная с незаконным оборотом огнестрельного оружия, пресечена УФСБ России по Владимирской области.В результате проведенных в июле оперативно-розыскных и следственных действий, сотрудниками ФСБ в квартире мужчины обнаружены и изъяты из незаконного оборота: винтовка Мосина, винтовка Маузер К98, пистолет-пулемет ППШ, пистолет-пулемет MP-40, пистолет Тульский Коровина, пистолет Вальтер P38, пистолет Люгера, револьвер Webly&Scott, а также 7 патронов калибра 7,62х25 мм. Средства поражения фигурант приобретал через возможности сети Интернет по почтовому каналу с целью их дальнейшего восстановления и модернизации.Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год.