За последние сутки смерть от ковида в регионе подтвердилась у восьми пациентов.

По информации на 18 февраля, ещё восемь жителей Владимирской области умерли от коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с опасной инфекцией. За весь период наблюдения в регионе зарегистрирован 801 летальный исход.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.Добавим, что 23143 пациента с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из больниц 139 человек.