Представили нового руководителя. На заседании комитета по вопросам образования депутаты Законодательного собрания познакомились с директором департамента по молодежной политике

Представили нового руководителя. На заседании комитета по вопросам образования депутаты Законодательного собрания познакомились с директором департамента по молодежной политике Николаем Костылевым, которого назначили на должность 11 февраля. С ним обсудили основные направления работы с молодежью: чем её заинтересовать и на какие проблемы стоит обратить внимание? Руководитель нового департамента рассказал законодателям о планах и отметил, что