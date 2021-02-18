Жителю Подмосковья понадобилась консультация опытного правоведа по вопросу обоснованности налоговых начислений по результатам налоговой проверки его организации...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Москве совместно с коллегами из УФСБ России по городу Москве и Московской области задержан лжеюрист, подозреваемый в мошенничестве.Предварительно установлено, что жителю Подмосковья понадобилась консультация опытного правоведа по вопросу обоснованности налоговых начислений по результатам налоговой проверки его организации. По совету знакомых он обратился к одному из специалистов.Ознакомившись с материалами проверки, мужчина стал убеждать предпринимателя в том, что ему грозит уголовная ответственность. Он сообщил, что готов помочь избежать преследования и посодействовать в минимизации суммы налогов. Кроме того, злоумышленник ссылался на наличие широкого круга знакомств в правоохранительных и налоговых органах, а стоимость своих услуг оценил в 17 миллионов рублей.Коммерсант согласился на сделку, однако позже засомневался в добросовестности своего нового знакомого и обратился в полицию.Передача злоумышленнику аванса в размере 6 миллионов рублей проходила под контролем оперативников в одном из столичных отелей. Сразу после того, как подозреваемый получил деньги, он был задержан. Выяснилось, что мужчина не имел возможности выполнить обещанные обязательства.Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности, продолжаются», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк