В последнее время российские мигранты всё чаще возвращаются на родину из США. Эксперты назвали три основных причины такой тенденции. Специалисты считают, что в Соединённых Штатах мигранту ..

В последнее время российские мигранты всё чаще возвращаются на родину из США. Эксперты назвали три основных причины такой тенденции.Специалисты считают, что в Соединённых Штатах мигранту тяжело найти квалифицированную и высокооплачиваемую работу. Трудоустроиться удаётся далеко не всех. Кроме того, в "стране свободы" дорогое жильё, а самое доступное – плохого качества. Наконец, в США высокие налоги, которые составляют не менее трети зарплаты, поэтому зачастую мигранты погрязают в долгах, сообщает телеканал "".