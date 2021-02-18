Фильма Эльдара Рязанова Гараж стал культовым. Несмотря на то, что с момента его выхода прошло уже больше 40 лет, зрителям все еще близка история про заседание пайщиков гаражного кооператива.

Фильма Эльдара Рязанова "Гараж" стал культовым. Несмотря на то, что с момента его выхода прошло уже больше 40 лет, зрителям все еще близка история про заседание пайщиков гаражного кооператива.Успех "Гаража" столь велик именно потому, что фильм появился на основе реальных событий. Режиссер в одном из интервью рассказал, что в то время заканчивал работу над "Служебным романом": шло озвучание, и из Ленинграда приехала Алиса Фрейндлих. "Как раз в это время на Мосфильме собрали собрание пайщиков гаражного кооператива, я был членом этого кооператива. Сказал жене и Алисе, чтоб ехали домой, а я тут минут 15 посижу и к вам присоединюсь. Я зашел на это собрание и через три с половиной часа я приехал домой с новым сценарием", – рассказал режиссер.Почти все, что зрители видят в фильме "Гараж", случилось на собрании гаражного кооператива Мосфильма. Единственное, в жизни дверь никто не запирал и протокол заседания никто не жег. Впрочем, по мнению большинства, Эльдару Александровичу удалось в одной картине собрать почти всех представителей "гомо советикус" – особого вида человека, живущего в СССР. Рязанов признался, что они с Брагинским намеренно ничего не приукрашивали и не изменяли – было так, как было."Ведь до каких страстей это все доходит, вы посмотрите! Эта картина организована Рязановым очень точно. И это не просто какие-то бытовые зарисовки, каждый из действующих лиц – тип, за которым стоит общество. Очень узнаваемые фигуры", – говорил в одном из интервью Валентин Гафт.По словам Эльдара Рязанова, работа над картиной была невероятно трудной и сложной, но очень интересной. Так как он хотел видеть в фильме конкретных актеров, ему пришлось договариваться с театрами, в которых они служили. Стоит отметить, что в ленте появились почти все звезды того времени (Андрей Мягков, Лия Ахеджакова, Светлана Немоляева, Валентин Гафт, Ия Саввина, Георгий Бурков, Анастасия Вознесенская), так что отпросить их у худруков было задачей не из легких.В итоге Эльдар Рязанов пообещал, что все актеры, задействованные в "Гараже", будут успевать в свои театры к спектаклям. Для этого он выстроил съемочный день таким образом, что работа заканчивалась ровно за час до выступлений.Интересные фактыСценарий к картине Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский написали ровно за 24 дня – именно на столько они уехали в Дом творчества кинематографистов "Болшево" по путевке. Работа на площадке также длилась 24 дня, а чтобы все успеть и ничего не упустить, актеров снимали сразу с трех камер.Вячеслав Тихонов отказался от роли профессора Смирновского. На роль директора рынка Кушаковой режиссер хотел взять Аллу Демидову, но ей не понравилась героиня-хамка. В результате роль исполнила Анастасия Вознесенская, жена Андрея Мягкова, сыгравшего молчаливого Хвостова.Кстати, в "Гараже" Хвостов в исполнении Андрея Мягкова молчал неспроста. Во время работы над "Служебным романом" актер нелестно отозвался о стихах к песне "У природы нет плохой погоды…". Он не знал, что слова к произведению написал сам Эльдар Рязанов, вот режиссер и решил его наказать.