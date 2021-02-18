Команда Александра Лукашенко готовит запасной аэродром на Западе. Она обсуждает условия ухода взамен на интересы семьи. Данную информацию обнародовали администраторы анонимного телеграм-канала.

Команда Александра Лукашенко готовит "запасной аэродром" на Западе. Она обсуждает условия ухода взамен на интересы семьи. Данную информацию обнародовали администраторы анонимного телеграм-канала.В существующем политическом поле есть две версии Александра Лукашенко. Основная используется для "внутреннего и внешнего потребления" – это образ стойкого Батьки, который не прогнулся ни перед гражданами, ни перед Западам и продолжил править на штыках.Вторая модификация, вероятно, нацелена на самый близкий круг. В этой ипостаси Батька предстает теряющим власть замшелым диктатором, который в спешке ищет компромиссное решение, чтобы уйти с наименьшими потерями.В анонимном телеграм-канале "Незыгарь" появился пост о том, что команда Александра Лукашенко активно прощупывает почву на предмет путей отступления. Речь идет об обсуждении условий ухода, а также поиске "запасного аэродрома" на Западе. Отмечается, что гарантом соблюдения договоренностей может выступить Ватикан. Насколько вероятна данная гипотеза, покажет время.Ранее в СМИ утверждалось, что в феврале 2021 года и станет председателем Всебелорусского народного собрания. Политологи полагают, что этот орган может получить статус высшего государственного органа.Кроме того, по некоторой информации, в семье Лукашенко сейчас происходят серьезные разногласия. Якобы сыновья последнего диктатора Европы настаивают на том, чтобы он покинул президентский пост.