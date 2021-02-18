Всего с начала пандемии коронавирус диагностирован у 26 107 жителей региона.

По информации Роспотребнадзора на 18 февраля, во Владимирской области подтверждено 138 новых случаев заражения коронавирусом.Во Владимире выявлено заболевших Covid-19. Ещё 17 человек подхватили опасную болезнь в Муромском, 14 - в Гусь-Хрустальном, 13 - в Ковровском, 10 - в Кольчугинском и 8 -в Александровском районах. По 7 новых пациентов с ковидом выявлено в Петушинском и Суздальском, 6 - в Меленковском, 5 - в Судогодском, по 4 - в Юрьев-Польском и Собинском районаъ. Трое жителей оказались инфицированы в Селивановском, по 2 - в Киржачском и Камешковском, 1 - в Гороховецком районах.Всего с начала пандемии коронавирус диагностирован у 26 107 жителей региона.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.