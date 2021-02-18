4 февраля Президент России Владимир Путин утвердил новые критерии оценки эффективности губернаторов. Первым пунктом обозначено доверие к власти.

4 февраля Президент России Владимир Путин утвердил новые критерии оценки эффективности губернаторов. Первым пунктом обозначено доверие к власти.В четверг, 18 февраля, состоялся Круглыйстол с главами регионов под названием "Губернаторы новой волны:от доверия – к результату". В онлайн-мероприятии принялиучастие губернаторы Камчатского края Владимир Солодов, Тюменской области – АлександрМоор, Калужской области – Владислав Шапша, Севастополя – Михаил Развожаев, атакже директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский и начальникуправления региональных компетенций АНО "Диалог" Андрей Цепелев.Участники конференции обсудили вопрос о том, из чего состоит довериенарода к власти, как оно оценивается, что лежит в его основе. Стороны сформировалинесколько критериев формирования доверия к власти. Это близость к людям, решениепроблем и стратегическое решение вопросов. Основной целью такого общения сталаидея о том, чтобы выявить позитивные кейсы и позитивный опыт регионов ивнедрить его повсеместно.Губернаторы сошлись во мнении, что в вопросе доверия гражданважны социальный и коммуникативный аспекты общения. Это оказание поддержки нарегиональном уровне семьям и отдельным категориям граждан6 таким какпенсионеры, пожилые люди. Важно привлекать к процессу поддержку врачей иволонтеров.Также в вопросе становления доверия важны формы вовлеченияграждан в процесс управления. Наиболее эффективны здесь процессы, когдасоциальный вопрос ярко поставлен. Речь идет в частности о мультимедийныхплатформах, на которых люди могут высказаться о своих проблемах и получитьрезультат. На стыке этого и возникает феномен доверия.Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказалколлегам о позитивном опыте формирования доверия в своем регионе. По словамглавы, важно решать насущные проблемы людей в онлайн-формате. Он привелпример о том, как властям пришлось в начале пандемии коронавируса объяснятьлюдям, почему необходимо носить маски и перчатки. Властям пришлось ограничиватьсвободу людей, свободу передвижения в том числе. Тогда правительствостолкнулось с тотальным недоверием. Нужно было принимать непопулярные решения,все оказались в новых условиях существования."Это трудно, если люди тебе не доверяют. Этот опыт показал,что в начале была негативная реакция. Совместными усилиями с федералами нужнобыло показать правильность тех или иных действий и заручиться доверием людей. Естьситуации, в которых много проводится работы – выплаты пособий, создание рабочихмест. Конечно, качество жизни во многом зависит от экономического развитиярегиона. Ведь люди все меряют своим карманом. Поэтому такие коммуникации, которыесвязаны с соцсетями, они позволяют процессы направить в правильное русло", -сказал Владислав Шапша.Дефицит лекарствТакже на встрече обсуждалась проблема дефицита лекарственныхсредств. Этот вопрос в Калужской области удалось быстро решить. В свое время врегионе было создано госпредприятие "Калуга формас". С помощью него был сделанзапрос, и в государственных аптеках Калужской области появились необходимые лекарства.Опять же, тут помогла быстрая реакция властей через соцсети. Диалог способствовалснятию напряжения в обществе и решению ситуации.СнегопадКогда Калужскую область засыпало снегом, люди ждали отвласти, чтобы снег испарился с дорог. Губернатор честно сказал, что у областинет столько ресурсов, чтобы за два дня расчистить дороги. Здесь важнаискренность в диалоге с людьми. Тогда глава региона сам вышел с лопатой ипоказал, что кое-где людям быстрее самим решить свою проблему. Конечно, нагубернатора посыпалась критика. Но по его словам, это взаимодействие, а главноечестность дает свои плоды с точки зрения формирования доверия.СоцсетиСамые живые коммуникации – соцсети. Необходимо, чтобычиновники умели смотреть на посыл народа не через призму формального ответа, а так,чтобы люди видели, что что-то действительно меняется. Механизм работает. ВКалужской области 60 тысяч обращений было обработано через официальные аккаунтырегиональной власти. По словам Шапши, это действенный механизм.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поддержал идеюколлег о том, что через соцсети реализуется активный диалог с властью. При этомважно, чтобы органы власти отвечали лично на вопросы и комментарии граждан. Смарта в официальных аккаунтах власти региона было проведено 45 прямых эфиров.Десятки тысяч вопросов прошли обработку и были решены."Кроме соцсетей, которые я сам веду, даю поручения прямо вкомментариях под постами, смотрю и за качеством ответов. Должно бытьзаинтересованное и вовлеченное внимание. Демонстрация решения самого вопроса. Отвечаюв прямом эфире на вопросы. В онлайн на них отвечают представителидепартаментов. Большая планерка получается", – сказал Развожаев.По мнению губернатора, главное для формирования довериянаселения – неформальный подход, личная заинтересованность и обратная связь.Важно не просто быть на связи, а решать конкретные проблемы. Конечно, этотребует эмоциональных и временных затрат. Не все комментарии лицепприятны, и невсегда можно сразу решить проблему, но здесь важно быть честным с людьми.Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, чтодоверие народа – это платформа экономического роста. Первый показатель деятельностигубернаторов. Есть две формулы доверия. Первая – это участие граждан впроцессе. Вторая – диалог, обратная связь и результат.Борт из УханяМоор вспомнил ситуацию, когда в 2019 году Тюменская областьпринимала первый борт из Уханя. Реакция общества была резко негативной. И тогдавласть воспользовалась еще одним способом влияния – прямая линия. Губернаторлично выступил перед своими гражданами и расставил приоритеты. Такжепроводилось тотальное информирование граждан о ситуации, ничего не утаивалось. Врезультате градус напряженности был снижен."Советник губернатора"Еще один инструмент доверия – программа "Советникгубернатора". Людям нужно было анализировать, какие меры востребованы дляподдержки рождаемости. Так в Тюменской области был введен маткапитал на первогоребенка. Сейчас это пример используется повсеместно.Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, как в прошлом году регион столкнулся с экологической катастрофой – загрязнение вод Тихого океана. Власти столкнулись с тотальным недоверием и со стороны народа к власти, и к науке. Теперь регион восстанавливает его методом взаимодействия структур и департаментов с народом.