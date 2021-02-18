Число участников гонки будет ограничено 3 тысячами любителей спорта.

Число участников гонки будет ограничено 3 тысячами любителей спорта.Большой спортивный праздник по традиции состоится в парке «Дружба». «Лыжня России-2021» должна была пройди в областном центре 13 февраля, но была перенесена из-за неблагоприятных погодных условий.Принять участие в гонке может любой желающий. Предварительная регистрация для участия в «Лыжне России» продлена до 20 февраля включительно. Зарегистрироваться можно с 09.00 до 18.00 в СШОР №3 по лыжным гонкам и биатлону им. А.А. Прокуророва (ул. Верхняя Дуброва, 2-а, тел. 54-32-96). Обращаем внимание, что регистрации на «Лыжню России-2021» в день старта не будет.Основные дистанции «Лыжни России - 2021» - забеги на 5 и 10 км. На них приглашаются мужчины и женщины 2002 года рождения и старше. Юношам и девушкам 2003 года рождения и моложе предстоит соревноваться на дистанции 5 км. Мальчики и девочки 2011 года рождения и младше побегут на дистанцию 1 км.Сбор участников лыжной гонки начнется 21 февраля в 11:00. Первый старт - на дистанцию 5 км для юношей и девушек 2003-2010 года рождения - будет дан уже в 11:20. Далее, в 11:30 - забег на 1 км для всех желающих, а также для мальчиков и девочек 2011 года рождения и младше. Последний старт - на 10 км, для мужчин и женщин 2002 года рождения и старше - в 12:00.