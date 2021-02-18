Погибли мужчина 1959 г.р., и две женщины 1965 г.р., 1939 г.р.

Трагический пожар произошел в Киржачском районе. По информации пресс-службы регионального МЧС, в 17.49 поступило сообщение из поселка Горка. На момент прибытия к дому на улице Набережной наблюдалось открытое горение кровли. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 20 кв. м. К сожалению на пожаре погибли 3 человека. Мужчина 1959 г.р., и две женщины 1965 г.р., 1939 г.р. К ликвидации пожара от МЧС привлекалось 4 единицы техники, 13 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.