Один из злоумышленников спрятался в магазине и после его закрытия похитил табачную продукцию...

«Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Троицкий» г. Москвы задержали двух мужчин, подозреваемых в краже табачной продукции из супермаркета», – сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Владимир Васенин.В отдел полиции поступило сообщение от представителя одного из супермаркетов столицы. Заявительница сообщила, что из магазина на Городской улице неизвестные похитили табачную продукцию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Троицкий» г. Москвы задержали подозреваемых. Ими оказались двое приезжих в возрасте 23 и 43 лет.Установлено, что один из задержанных ранее работал в данном супермаркете и знал, как похитить товар. Мужчина попросил своего знакомого спрятаться в магазине, который после закрытия похитил табачную продукцию и скрылся с места происшествия. Через некоторое время он встретился со своим сообщником, с которым впоследствии реализовал похищенный товар. Вырученными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.По данному факту следстием МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57