В Кремле дали резкую оценку действиям киевских властей. Украину назвали недружественным государством.

В Кремле дали резкую оценку действиям киевских властей. Украину назвали недружественным государством.Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что такой вывод был сделан после ряда антироссийских заявлений со стороны Украины. В политике Киева постоянно доминирует агрессия по отношению к Москве.По словам Пескова, после переворота Незалежная попала под влияние Соединенных Штатов и Европы. Со временем Украина "превратилась в политический проект западных стран", подчеркнул пресс-секретарь главы России.Также представитель Кремля рассказал, что у Украины есть серьезные проблемы на юго-востоке страны, но по каким-то причинам Киев не может или не хочет решать их путем выполнения минских соглашений.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что. Глава страны подчеркнул, что перед его глазами стоят люди, пострадавшие в результате вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.Отношения Москвы и Киева резко ухудшились в 2014 году, когда Крым после референдума вошел в состав России, а в Донбассе начались боевые действия. Украинские власти обвинили соседей во вмешательстве во внутренние дела страны.В Кремле сообщили, что присоединение полуострова произошло в соответствии со всеми международными законами и нормами. По официальным данным, большая часть жителей Крыма проголосовала за вхождение в состав России.