Россия скептически относится к белорусскому оппозиционеру Светлане Тихановской и предпочитают лишний раз не упоминать ее имя. Почему Кремль упорно игнорирует политика, рассказал эксперт Денис Мельянцев.

Россия скептически относится к белорусскому оппозиционеру Светлане Тихановской и предпочитают лишний раз не упоминать ее имя. Почему Кремль упорно игнорирует политика, рассказал эксперт Денис Мельянцев.Политолог отметил, что во время предвыборной кампании в республике Кремль еще присматривался к Светлане Тихановской. Россия внимательно следила за тем, что оппозиционер говорит о России и двустороннем сотрудничестве.Но все изменилось после того, как она переехала в Литву и стала встречаться с западными лидерами. Тихановская перестала быть политиком, с которым Москва могла бы вести диалог на официальном уровне.Сегодня Россия ведет себя сдержанно по отношении к Белоруссии. Мельянцев обратил внимание, что Кремль не спешит с реализацией сценария смещения президента республики Александра Лукашенко и поиском другого кандидата.Если бы Москва решила вмешаться, то, возможно, Тихановская смогла бы сыграть важную роль в делегитимизации режима Лукашенко. Но никаких намеков на это нет, и поэтому лидера оппозиции в Кремле предпочитают игнорировать.Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа прошлого года. Победу одержал Александр Лукашенко: он набрал около 80% голосов избирателей. Его соперник получила 10% поддержки.Через несколько дней после оглашения результатов голосования оппозиционер покинула Белоруссию. В окружении Светланы Тихановской рассказали, что она не раз получала угрозы со стороны властей.