В ходе личного досмотра у задержанного было обнаружено и изъято 27 свертков с наркотическим средством – героином...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Люблино г. Москвы задержали молодого человека, подозреваемого в попытке сбыта наркотического средства – героина.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Армавирской улице задержали 19-летнего приезжего молодого человека, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ.В ходе личного досмотра у задержанного было обнаружено и изъято 27 свертков с веществом неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой более 57 граммов.Установлено, что данное наркотическое средство злоумышленник хранил с целью последующего сбыта путем закладок, но свой преступный умысел не смог довести до конца, так как был задержан сотрудниками полиции.По данному факту следствием ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18