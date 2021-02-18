Александру Лукашенко будет непросто провести местные выборы на фоне суда над бывшим председателем правления Белгазпромбанка Виктором Бабарико, считает политолог Александр Класковский. Эксперт прогнозирует активизацию протестных настроений.

Александру Лукашенко будет непросто провести местные выборы на фоне суда над бывшим председателем правления "Белгазпромбанка" Виктором Бабарико, считает политолог Александр Класковский. Эксперт прогнозирует активизацию протестных настроений.На прошлой неделе в Минске прошло шестое Всебелорусское народное собрание. Президент Александр Лукашенко предложил совместить референдум по новой конституции с выборами депутатов местных советов.Проведение местных выборов на фоне суда над банкиром и экс-кандидатом в президенты Виктором Бабарико станет испытанием для власти, считает политолог Александр Класковский. "Для режима вырисовывается непростая задача. Даже если Бабарико и заводилы протестов будут сидеть, наверняка найдется кому придать драйву выборам в местные советы", – пишет эксперт в своем телеграм-канале.Класковский отметил, что в ходе прошлогодних протестов сформировались крепкие сообщества граждан с опытом самоорганизации. По мнению аналитика, Лукашенко будет непросто "протащить" в местные советы лояльных людей.Эксперт предостерег власти от подавления протестов во время местных выборов. Это подорвет легитимность референдума по новой конституции, пояснил Класковский.Суд над Виктором Бабарико начался 17 февраля. Бывшего председателя "Белгазпромбанка" обвиняют в отмывании полученных преступным путем средств и получении взятки в особо крупном размере.Бабарико мог стать главным соперником Лукашенко на президентских выборах 9 августа. Банкир был арестован в июне. Центизбирком забраковал большинство подписей в его поддержку.