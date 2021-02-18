Бывают объекты, которые одним видом внушают ужас.

Во Владимирской области продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада. Снег убирают не только во дворах и на дорогах, но и с крыш. Кто и как избавляет дома от белых шапок, выяснял Александр Сыпченко.Крыши наших домов в снегопады - объекты повышенной опасности. И хотя это здание - невысотное, работы проводят промышленные альпинисты.Для того чтобы заниматься промышленным альпинизмом, нужны 2 вещи: специальное оборудование и профессиональные навыки. Первое у нас есть, со вторым попробуем разобраться на месте.Сергей Ахметзянов по образованию психолог, но уже несколько лет занимается промышленным альпинизмом. Эта профессия явно круче, говорит Сергей. К большой высоте относится спокойно, но бывают объекты, которые одним видом внушают ужас.Сергей Ахметзянов, промышленный альпинист: “Мы работали в доме 21 этаж - довольно страшно было. Но сейчас мы работаем по снегу, такие небольшие высоты стараемся на больших домах не работать”,Сами промышленные альпинисты называют зимнее время жарким сезоном. Здесь, главное, не ждать, когда снега накопится много, иначе крыша может не выдержать. Да и в феврале солнце уже припекает, снег подтаивает, а ночами превращается в ледяную корку. Особенно опасно это для плоских крыш.Руслан Алексеев, руководитель компании промышленного альпинизма: “Высота конечно самая разная бывает и как здесь это один этаж, бывают и 5-этажные и 9-этажные дома, в принципе, за 5 этажем без разницы уже высота, потому что последствия будут примерно одинаковые”.Как и горы, коммунальные высоты альпинисты покоряют парами. Для страховки: редко, но бывает, что у крыши нет ограждения. И пожалуй, сейчас это одна из немногих профессий, в которой работают только мужчины, замечают альпинисты. Мало взобраться наверх, надо еще и перекидать десятки килограммов снега.Александр Сыпченко, Александр Чунаев“Вести-Владимир”