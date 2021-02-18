Михаил Шац и Татьяна Лазарева воспитывают троих отпрысков. Старшие дети знаменитостей уже начали жить самостоятельно.

Михаил Шац и Татьяна Лазарева воспитывают троих отпрысков. Старшие дети знаменитостей уже начали жить самостоятельно.Сына Степана Татьяна Лазарева родила в 1995 году. Точно не известно, ктоявляется биологическим отцом мальчика. Первенец знаменитостипоявился вне брака. Папой для Степы стал второй муж теледивы, Михаил Шац."Если бы на горизонте не появился Михаил, судьба бедногомальчика была бы незавидной – я бы залюбила его до смерти", – признаваласьТатьяна в одном из интервью.По словам Лазаревой, ее первенец родился оченьслабым. Степа отставал от сверстников в развитии. Мальчик не вписывался вдетский социум. У него были проблемы в садике и в школе. Каждое утро Степананачиналось со слез и нежелания покидать дом. Ситуация усугублялась, на фоне стресса ребенок стал постоянно болеть. Татьяна и Михаил перевелинаследника на домашнее обучение, ребенок пробовал ходить в частную школу –ничего не помогало.В 14 лет Степана отправили учиться в Англию. Мальчик не зналязыка, но его родителей это не остановило. Оказавшись вдали от любящих мамы ипапы, ребенок быстро взялся за ум. Первое время парню было сложно освоиться,например, он месяц использовал футболку вместо полотенца, но трудности еготолькозакалили.В 1998 году у Татьяны Лазаревой и Михаила Шаца появилсяобщий ребенок – дочь Софья. По словам теледивы, появление сестры Степан принялв штыки. Мальчик ревновал родителей к малышке. Татьяна не скрывает, что сама виноватав таком поведении сына. В школе Софья была успешна. Родители постоянно ставилиее в пример Степану. В итоге парень возненавидел сестру. К счастью, со временемдети знаменитостей смогли наладить отношения.Окончив школу, Степан и Софья взяли год, чтобы определитьсяс выбором профессии. Брат и сестра устроились на работу. Дело в том, что в 2012году Лазарева и Шац вылетели из профессии. Знаменитости заявили тогда наследникам, что на сбережения могут отучить каждого в университете,но только один раз. Брат и сестра серьезно отнеслись к выбору дела жизни. Степанзанялся 3D-моделированием, а Софья сосредоточилась на продюсировании. Два годаназад девушка запустила собственный проект на "Ютуб".В 2006 году Лазарева родила третьего ребенка. Девочкуназвали Антонина. Перед родами Татьяна тепло побеседовала со старшими детьми. Теледиваобъяснила наследникам, что появление малышки никак не отразится на их жизнях.Ухаживая за младенцем, Лазарева старалась не забывать и о старших отпрысках. "Прямопо часам с каждым из детей проводила 15-20 минут перед сном, чтобы они неревновали", – говорила знаменитость. Стратегия теледивы сработала – Степан иСофья обожают Антонину.Младшая дочь для Татьяны Лазаревой и Михаила Шаца была оченьжеланным ребенком. Девочка купается в любви и ласке. Долгое время Татьянаи Антонина жили вдвоем в Испании, а Степан и Софья оставались с Михаилом вМоскве.