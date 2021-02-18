В ближайшие пять дней на большей части территории России будет наблюдаться холодная аномалия.

В большинстве регионов России в ближайшие пять дней ожидается аномально холодная погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."С 18 февраля по 22 февраля <...> практически вся территория нашей страны (на карте. — Прим. ред.) окрашена голубым, а большей частью — синим цветом, то есть холодная погода. Аномалия температуры отрицательная", — сказал он.В Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах в четверг и пятницу температура будет примерно на 12 градусов ниже привычной для этих чисел февраля. В субботу — на восемь, в воскресенье и понедельник — на один-два.При этом на Дальнем Востоке температура, наоборот, будет около нормы или выше нее на четыре градуса, а на Камчатке и Сахалине — даже на шесть-восемь градусов, рассказал синоптик.