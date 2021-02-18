Уголовные дела возбуждены в нескольких районах 33 региона.

Отделением дознания ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя поселка Городищи. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Автомобиль «ВАЗ 21074» под управлением фигуранта был остановлен экипажем дорожно-патрульной службы ОМВД России по Петушинскому району в сентябре 2020 года на одной из улиц поселка.По внешним признакам водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Проведенное освидетельствование показало наличие концентрации паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе 0,655 мг/л.Полицейские установили, что менее года назад мужчина был подвергнут административному наказанию за аналогичное деяние и лишен права управления транспортными средствами.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.По обвинению в совершении аналогичного преступления перед судом предстанет 29-летний житель соседнего региона. Мотоцикл под управлением бвиняемого был остановлен сотрудниками полиции территории Камешковского района. Освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в объеме 0,161 мг/л. Полицейские установили, что мужчина ранее привлекался к отвественности за управлен транспортом в нетрезвом состоянии и был лишен права управления. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.В середине января на ул. Космонавтов в городе Коврове сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Лада». Находившемуся за рулем 54-летнему водителю инспекторы предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, от которого автолюбитель отказался.В конце января при аналогичных обстоятельствах был остановлен автомобиль, которым управлял 47-летний местный житель, находившийся в состоянии опьянения.Оба автолюбителя ранее привлекались к административной ответственности за подобные правонарушения. В настоящее время в отношении них возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.В течение прошлой недели сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 66 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения, что автомобиль является источником повышенной опасности и требует неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения при управлении им. Водитель, который употребил алкоголь, не должен садиться за руль транспортного средства.