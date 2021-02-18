Инспектора в считанные секунды освободили проезжую часть. Вот молодцы ребята, отметили в комментариях.

Интересное видео удалось снять очевидцам на дороге областного центра.Сначала кажется, что трое сотрудников ДПС пытаются остановить водителя “ГАЗели”, но спустя секунды становится ясно - они пришли на помощь. Из-за сильной наледи фургон никак не мог въехать в горку, тем самым заблокировав единственный проезд. Буксовать ему пришлось недолго. Инспектора в считанные секунды освободили проезжую часть. Вот молодцы ребята, отметили в комментариях.