Мероприятие направлено на популяризацию использования световозвращающих элементов.

Сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Гороховецкому району провели акцию «Яркая личность», направленную на популяризацию использования световозвращающих элементов.Мероприятие поддержали члены народной дружины «По обеспечению безопасности дорожного движения», волонтеры движения «Добровольцы» и представители местной администрации.В ходе мероприятия сотрудники полиции обращались к детям и взрослым, напоминая о важности соблюдения правил безопасного поведения на дороге. Дружинники вручили юным пешеходам световозвращающие элементы, а их родителям – памятки с полезной информацией о световозвращателях. Восторг у детей вызвали сказочные персонажи Лунтик и Медведь, которые также проводили профилактические беседы с участниками акции.