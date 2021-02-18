Во время ссоры мужчина достал предмет, похожий на пистолет. Высказывая слова угрозы убийством, злоумышленник произвел несколько выстрелов в сторону потерпевшей...

Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы по подозрению в угрозе убийством задержали 64-летнего неработающего мужчину.В полицию поступило заявление от 49-летней жительницы района. Женщина сообщила, что на лестничной площадке дома на Озерной улице между ней и неизвестным неожиданно возник словесный конфликт. Во время ссоры мужчина достал предмет, похожий на пистолет. Высказывая слова угрозы убийством, злоумышленник произвел несколько выстрелов в сторону потерпевшей.В результате проверочных мероприятий сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции территориального ОМВД задержали подозреваемого на месте происшествия. Им оказался 64-летний неработающий мужчина. У задержанного изъят предмет, схожий с пневматическим пистолетом, который направлен на исследование.По данному факту дознанием ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по 3АО(499) 233-91-93