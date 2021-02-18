Знакомый взял ключи от квартиры из куртки потерпевшего и похитил 105 тыс. рублей.

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владимиру обратился 30-летний житель областного центра. Мужчина сообщил, что из его квартиры пропали 105 тысяч рублей.В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в чужое жилище, открыв входную дверь ключом.Реализовав комплекс оперативных мероприятий, оперативники совместно с экспертами-криминалистами установили причастность к краже 23-летнего приятеля потерпевшего.Молодой человек был задержан и дал признательные показания.Полицейские выяснили, что злоумышленник незадолго до происшествия увидел, как приятель снимал деньги в банкомате и знал, что он отнес их в квартиру. Находясь с потерпевшим в гостях по другому адресу, фигурант взял ключи из куртки потерпевшего и проник в квартиру, откуда похитил денежные средства.Действия задержанного квалифицированы следствием по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».Денежные средства возвращены потерпевшему в полном объеме.В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.