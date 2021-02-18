Следователи установили причастность к совершению противоправного деяния 18-летнего жителя столицы, а также 16-летней девушки, которую в противозаконную деятельность вовлек ее родной отец...

Сотрудниками полиции столичного метрополитена задержан и привлечен к уголовной ответственности 44-летний житель региона России, вовлекший свою несовершеннолетнюю дочь в совершение мошеннических действий.В дежурную часть УВД на Московском метрополитене поступило заявление от 23-летней жительницы столицы. По словам заявительницы, неизвестные лица, назначив встречу на станции метро «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии, под видом оригинальной продукции продали ей за 9500 рублей реплику наушников известной торговой марки.В ходе расследования уголовного дела следователи установили причастность к совершению противоправного деяния 18-летнего жителя столицы, а также 16-летней девушки, которую в противозаконную деятельность вовлек ее родной отец.Установлено, что по просьбе 44-летнего мужчины девушка разместила в Интернете объявление о продаже наушников под видом оригинальной продукции, после чего вместе со своим знакомым, осведомленным о ее преступных намерениях, встретилась с покупательницей и реализовала ей товар. После чего часть похищенных денежных средств несовершеннолетняя передала отцу, а остальные деньги вместе со своим соучастником потратила на собственные нужды.По фактам противоправных деяний органами предварительного следствия УВД на Московском метрополитене возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 УК РФ «Мошенничество» и 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». В отношении всех трех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18