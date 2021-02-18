Госдума России приняла закон, который обязывает операторов отключать сотовую связь в тюрьмах.

Госдума России приняла закон, который обязывает операторов отключать сотовую связь в тюрьмах.Операторы сотовой связи будут обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используют осужденные в тюрьмах. В том числе и подозреваемые, обвиняемые и осужденные, которые находятся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях, сообщаетИнициировать блокировку номеров мобильной связи будет руководство региональных управлений ФСИН на основании письменного решения.Дело в том, что несмотря на действующий запрет для заключенных иметь при себе средства связи, в 2018 году у заключённых их было изъято более 56 тысяч, а за попытку передачи телефона задержаны более пяти тысяч человек. Подчеркивается, что мобильные телефоны в местах заключения часто используются в мошеннических целях.