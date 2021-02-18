УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Астаховой Аллы Алексеевны, 1960 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Астаховой Аллы Алексеевны, 1960 года рождения, местонахождение которой неизвестно с июня 2013 года.Приметы: европейский тип внешности, на вид 50-55 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы каштанового цвета с сединой, короткие, глаза серые.Особые приметы: на лице на левой щеке и на левой руке шрам от ожога.Была одета: серая кофта с коротким рукавом, жилетка серого цвета, джинсы темного цвета, ботинки черного цвета на шнурках.УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или «102».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93