Эксперты ОНФ во Владимирской области помогли ускорить получение жилищной площади.

Эксперты ОНФ во Владимирской области помогли жительнице Александрова, инвалиду-колясочнику, ускорить получение жилищной площади. С 2002 года женщина вместе с сыном стояла в очереди на получение жилья.В середине прошлого года инвалид-колясочник Елена Козюлина обратилась со своей проблемой в Общероссийский народный фронт. Вместе с сыном она проживает в общежитии.«Инвалид второй группы лишен доступности к цивилизации. Попробуйте выбраться из общежития: коляска не проходит в дверной проем по габаритам. А таких препятствий на пути из подъезда – семь штук. Выходишь на улицу, а тут нет пандусов. Я лишена даже возможности помыться, не говоря уже о так необходимом лечении. Двенадцать лет я проживаю в этих нечеловеческих условиях как узник, изгой, прокаженный», - рассказала в обращении Елена Козюлина.Эксперты Народного фронта подключились к решению вопроса, вместе с женщиной подняли все документы и еще раз обратились во все инстанции.«Выяснили, что дважды к ней комнату общежития приезжала комиссия. Составлены были акты, что, действительно, жилплощадь не подпадает под критерии проживания инвалида, еще и с ребенком. В заключении, которое сделала комиссия, указано, что женщина имеет право на внеочередное получение квартиры. На начало 2020 года Елена была на 58-м месте. Мы попросили местные власти найти возможность поскорее переселить ее в новое жилье», – сказала член регионального штаба ОНФ во Владимирской области Наталья Палаткина.В настоящий момент Елена Козюлина получила ключи от квартиры на первом этаже нового дома на улице Жилева в городе Александрове. В ближайшее время ее ждет переезд, а на новоселье эксперты ОНФ уже приготовили женщине подарки.Фото pixabay.com