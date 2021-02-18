На 23-летнего жителя Александровского района полицейские возбудили уголовное дело за угон автомобиля, об этом сообщают в УМВД области. В конце января 39-летняя женщина обратилась в полицию.

На 23-летнего жителя Александровского района полицейские возбудили уголовное дело за угон автомобиля, об этом сообщают в УМВД области. В конце января 39-летняя женщина обратилась в полицию. Правоохранителям она рассказала, что оставила свой автомобиль с работающим двигателем рядом с одним из кафе. Пока автоледи занималась своими делами, машина вдруг исчезла. Позже сотрудники полиции нашли исчезнувший автомобиль