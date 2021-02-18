Трагичная история произошла в столице Германии. Семейную пару выходцев из России разлучили с детьми без внятного объяснения причин.

Трагичная история произошла в столице Германии. Семейную пару выходцев из России разлучили с детьми без внятного объяснения причин.Евгений и Юлия Зайберт на протяжении шести лет жили в обычной квартире в Берлине. У них было трое детей шести, четырёх и двух лет. По словам родителей, к ним регулярно наведывались представители опеки и ведомства по делам молодёжи. При этом кто именно вызывал эти службы – неизвестно.Семья была убеждена, что поводов для беспокойства у них не было, как и оснований разлучать их с детьми. Однако в один день всё изменилось: в жилище нагрянула полиция, которая перевернула дом вверх дном и начала всё фотографировать и обыскивать, при этом ордера на обыск Евгению и Юлии не представили. После этого правоохранители отвели мужчину и женщину в разные комнаты и избили. По словам Юлии Зайберт, её тело было в гематомах.Но на этом неприятности не закончились. Как рассказала женщина, её детей в полураздетом виде выволокли на улицу, где было холодно.На следующий день Евгений и Юлия пошли в ведомство по делам молодёжи. Там на их вопросы ответили, что условия содержания детей были слишком неблагоприятными, и служба не могла позволить им остаться там жить. При этом что произошло с детьми, каково их самочувствие и где они находятся – родителям не сообщили.Вскоре представители органов опеки прислали семейной паре письмо, где говорилось, что дети находятся в клиники защиты детей. Врачи запросили их детские карты пациента, удостоверения о вакцинации и тетради обследования.