Около 5 тысяч жителей Гороховецкого района будут обеспечены чистой водой благодаря нацпроекту.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда» в этом году в Гороховецком районе планируется построить резервуары чистой воды и участок водопроводной сети с установкой специального оборудования на насосной станции «Слукино». Стоимость работ оценивается в 19,5 млн рублей.В настоящее время существующая система водоснабжения деревни Слукино и части города Гороховец состоит из каптажных сооружений, расположенных в деревнях Малые Лужки и Городищи. Строительство будет осуществляться на территории существующих водозаборных сооружений «Эксплуатационная зона № 2. Водозабор «Слукино» к северу от Слукино и частично на территории существующей малоэтажной жилой застройки со сложившейся инфраструктурой в северо-западной части деревни.В результате создания этого объекта увеличится объём запаса питьевой воды, будет проложено почти 400 м наружных сетей водоснабжения и около 5 тысяч человек будет обеспечено качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.По данным пресс-службы белого дома, свыше 375 млн предусмотрено на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области. В подпрограмме «Чистая вода» в 2021 году запланировано строительство водопроводных сетей в Киржаче, деревнях Верхутиха и Кисляково, селе Малышево и посёлке Малыгино Ковровского района, а также строительство наружных сетей водоснабжения с водозаборным сооружением в селе Бутылицы, деревнях Двойново и Крутцы Меленковского района.В этом году будут проведены: техническое перевооружение канализационных коллекторов в Муроме, модернизация системы автоматики и оборудования водоподъёмов в деревнях Купреево, Таланово и селе Колпь Гусь-Хрустального района, строительство канализационных очистных сооружений в деревне Вяткино Судогодского района.Также в связи с отзывом заявки для участия в федеральной программе «Чистая вода» Ковровского района начата работа с Минстроем России по включению в проект строительства водопровода на улице Орловка в Петушках и реконструкции объекта системы централизованного водоснабжения Киржача на улице Мичурина