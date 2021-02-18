Для доставки тяжелых больных санитарной авиацией.

Для доставки тяжелых больных санитарной авиацией.Это будет уже вторая по счёту вертолётная площадка во Владимире, предназначенная для эвакуации пациентов, нуждающихся в оказании экстренной медицинской помощи. Первый такой объект построен в прошлом году на территории Областной клинической больницы.В рамках региональной программы «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» на строительство вертолётной площадки на территории Областной детской клинической больницы из областного бюджета выделено 13 млн рублей. Проектно-сметная документация разработана и прошла экспертизу. Ориентировочный срок начала строительных работ – конец апреля.Площадь вертолётной площадки – 30х30 м. Она будет располагаться позади главного корпуса ОДКБ, в районе улицы Маяковского. Технические характеристики объекта санавиации предусматривают его эксплуатацию не только в дневное время, будут возможны и ночные взлёты и посадки: площадку оснастят сигнальными маяками и системой освещения. Для удобства транспортировки будут построены подъездные пути.Созданная инфраструктура для санитарной авиации повысит доступность экстренной специализированной медицинской помощи и поможет при транспортировке тяжелобольных пациентов авиамедицинскими бригадами.