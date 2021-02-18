ГТРК Владимир продолжает проект Войди в историю. В ближайшее время табличка с куар-кодом, по которому можно будет узнать биографию исторического объекта, появится и на ещё одном знаковом здании. Доме № 24 на Большой Московской.

ГТРК "Владимир" продолжает проект "Войди в историю". В ближайшее время табличка с куар-кодом, по которому можно будет узнать "биографию" исторического объекта, появится и на ещё одном знаковом здании. Доме № 24 на Большой Московской.Сегодня в его стенах находится областной Центр изобразительного искусства, а горожанам историческое здание известно как Губернаторский дом. Дом- памятник архитектуры конца 18- ого столетия. Выстроенный в стиле раннего классицизма, он стал настоящей архитектурной жемчужиной, украшением губернской столицы. Работы по постройке главного корпуса ансамбля зданий приказа начались в 1790-ом. А вот своим появлением Дом обязан отцу нашего знаменитого земляка- первооткрывателя Антарктиды Михаила Лазарева.Алексей Арескин, заведующий информационно-выставочным сектором Государственного архива Владимирской области:- Появление в этом месте города этого крупного здания обязано владимирскому губернатору Петру Гавриловичу Лазареву. Именно по его приказу этот участок земли рядом с Георгиевской церковью был отдан под постройку здания Приказа общественного призрения. Это такая благотворительная организация, которая была учреждена в 1775-ом году во Владимирской губернии по указу Екатерины Второй.Когда в этом доме поселился губернатор Иван Михайлович Долгорукий? Какой была "гимназическая", а затем "купеческая" история этого здания? С какими легендами и реальными фактами связано еще одно название памятника архитектуры- "Дом с привидениями"? Об этом в репортаже Марии Платанюк в нашем выпуске в 14.30.