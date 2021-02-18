Преступник арестован, вскоре он предстанет перед судом.

В Гороховецком районе под суд отдадут 47-летнего местного жителя, который избил и обокрал школьницу. Об этом сообщает пресс-службе СУ СК по Владимирской области.По версии следователей, 27 декабря прошлого года около 21:00 подозреваемый увидел одиноко идущую девушку с сумкой в руках. Убедившись, что по близости никого нет, обвиняемый подошёл к ней и ударил кулаком в лицо. Школьница попыталась убежать, но злоумышленник догнал её, нанёс несколько ударов ногой и выхватил сумку с коньками.Материальный ущерб, причинённый 16-летней потерпевшей, составил более 3 тысяч рублей.Мужчину задержали 14 января в Московской области. По ходатайству СК он был арестован.Расследование уголовного дела по статье «Грабёж с применением насилия» завершено. Оно передано в Гороховецкий районный суд для рассмотрения.