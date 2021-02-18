На эти цели власти готовы потратить 19,5 млн рублей.

В 2021 году в Гороховецком районе построят резервуары чистой воды и участок водопроводной сети с монтажом оборудования на насосной станции «Слукино». На эти цели власти готовы потратить 19,5 млн рублей.Сейчас водоснабжение деревни Слукино и части Гороховца состоит из каптажных сооружений, находящихся в деревнях Малые Лужки и Городищи.Строительство будет осуществляться в границах действующих сооружений «Эксплуатационная зона № 2. Водозабор «Слукино».В результате прокладки 400 метров инженерных сетей вырастут объёмы запаса питьевой воды.«Около 5 тысяч человек будут обеспечены качественной водой», - заверили в обладминистрации.